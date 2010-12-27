В четверг, 24 октября, стало известно о том, что в Эрмитаже создадут фондохранилище за 6 млрд рублей. Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ, который опубликован на портале нормативных правовых актов.
Деньги выделят из бюджета РФ. Здания библиотеки появится в комплексе эрмитажного фондохранилища в Старой Деревне.
Строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища - третья очередь, пятый этап строительства
сказано в сообщении
Планируется, что здание будет выглядеть, как куб. Его закроют рельефным стеклянным фасадом. Проект создадут в рамках развития реставрационно-хранительского центра.
Ранее мы сообщали о том, что Фонд имущества продает особняк в Юкках за 33 млн рублей.
Фото:pixabay
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