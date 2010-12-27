Деньги выделят из бюджета РФ.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что в Эрмитаже создадут фондохранилище за 6 млрд рублей. Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ, который опубликован на портале нормативных правовых актов.

Деньги выделят из бюджета РФ. Здания библиотеки появится в комплексе эрмитажного фондохранилища в Старой Деревне.

Строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища - третья очередь, пятый этап строительства сказано в сообщении

Планируется, что здание будет выглядеть, как куб. Его закроют рельефным стеклянным фасадом. Проект создадут в рамках развития реставрационно-хранительского центра.

Ранее мы сообщали о том, что Фонд имущества продает особняк в Юкках за 33 млн рублей.

Фото:pixabay