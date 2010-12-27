Фонд имущества продает особняк в Юкках за 33 млн рублей

Площадь особняка составляет 638 квадратных метра, включая сауну и террасу.

Фонд имущества Санкт-Петербурга продает особняк в Юкках во Всеволожском районе Ленобласти за 33 млн рублей. Информация о торгах появилась на сайте фонда.

Площадь особняка составляет 638 квадратных метра, включая сауну и террасу. В здании имеется два этажа, и оно расположено на участке с отдельным въездом. Дом построили в 2009 году из кирпича в классическом стиле. В конце 2017 года недвижимость была оформлена в собственность одного из банков.

Неподалеку от особняка находятся хвойные массивы и Тохколодское озеро, занесенное в список охраняемых объектов ЮНЕСКО.

Торги состоятся 27 ноября в 10:00.

Также участок на Лиговском проспекте продадут под деловую застройку.

Фото: Фонд имущества