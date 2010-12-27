Фонд имущества продает особняк в Юкках за 33 млн рублей

Фонд имущества Санкт-Петербурга продает особняк в Юкках во Всеволожском районе Ленобласти за 33 млн рублей. Информация о торгах появилась на сайте фонда.
Площадь особняка составляет 638 квадратных метра, включая сауну и террасу. В здании имеется два этажа, и оно расположено на участке с отдельным въездом. Дом построили в 2009 году из кирпича в классическом стиле. В конце 2017 года недвижимость была оформлена в собственность одного из банков.
Неподалеку от особняка находятся хвойные массивы и Тохколодское озеро, занесенное в список охраняемых объектов ЮНЕСКО.
Торги состоятся 27 ноября в 10:00.
Также участок на Лиговском проспекте продадут под деловую застройку.
Фото: Фонд имущества
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