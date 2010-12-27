Участок на Лиговском проспекте продадут под деловую застройку

Начальная цена лота составит 40 млн рублей.

Фонд имущества продаст под деловую застройку участок в историческом центре Петербурга. Торги назначены на 11 декабря. Начальная цена лота составит 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров находится среди жилых и торговых застроек во дворах Лиговского проспекта. От него можно дойти пешком до Московского вокзала, ТЦ "Галерея", площади Восстания и Невского проспекта. Подъехать к участку можно с Роменской улицы.

Все желающие принять участие в торгах могут подать заявку до 6 декабря.

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Фото: скриншот / презентация "Фонда имущества"