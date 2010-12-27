"Петровский арсенал" в Сестрорецке продают за 3,3 млрд рублей

При этом в компании Jensen group, которой принадлежит объект, отрицают публикацию объявления на портале "Яндекс. Недвижимость".

"Петровский арсенал" в Сестрорецке выставили на продажу на портале "Яндекс. Недвижимость". Объект оценили в 3,3 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Это первая официальная информация о продаже объекта, хотя слухи об этом ходят давно. При этом в компании Jensen group, которой принадлежит "Петровский арсенал", отрицают публикацию объявления. Представители организации заявили, что рассматривают несколько вариантов развития событий, среди которых застройка или возможная продажа территории.

Jensen group купила Сестрорецкий инструментальный завод вместе с территорией в 2003 году. В 2008 году компания подписала соглашение со Смольным о переводе завода в промзону Конная Лахта. На освободившихся 27,5 га хотели построить жилье, спортцентр и "локальный даунтаун".

Планируемый объем инвестиций составлял 467 млн долларов, в том числе 327 млн долларов — в комплекс "Петровский арсенал". Под общественно–деловой и жилой комплексы отводилось 152 тысяч квадратных метров. Проект завис на стадии согласований с КГА и КГИОП.

Ранее мы писали, что Смольный выставит на торги недвижимость на 700 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Петровский Арсенал