Власти Петербурга уже продали 37 лотов на сумму около 195 млн рублей.

В понедельник, 14 октября. стало известно о том, что Смольный выставит на торги недвижимость на 700 млн рублей. Об этом сообщила в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

Известно, что реализовать соответствующий план намерены до конца текущего года. Отметим, что власти Петербурга уже продали 37 лотов на сумму около 195 млн рублей.

До конца года планируемые публикации - 70 лотов на сумму более 710 млн рублей, из них продажа объектов нежилого фонда на сумму 210,38 млн рублей (41 лот), права аренды объектов нежилого фонда на сумму 11,4 млн рублей (четыре лота)... сказано в сообщении

В Смольном предполагают, что объем доходов от использования и реализации проданной недвижимости увеличится до 27,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Милонов пришел в ужас от градостроительной политики Петербурга.

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