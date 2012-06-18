Милонов пришел в ужас от градостроительной политики Петербурга

Депутат не понимает, как чиновники дали разрешение на обезображивание города.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что находит градостроительную политику Петербурга ужасающей. Он добавил, что не понимает, как чиновники согласовывают проекты строительства. Однако раньше здания создавались еще более "безобразнее и безответственнее". Об этом политик сообщил во время эфира на радиостанции "КП в СПб".

Почти каждый день бываю в аэропорту Пулково и вижу новый проект на намывных территориях, и теперь Петербург будут встречать золотые теплицы какого-то безвкусного типа. Они со своей деревней в мозгах и с деньгами приезжают сюда и считают, что их вкус... Это жлобство, они должны приезжать и тупо молчать и слушать, как нужно строить комментирует спикер

В качестве примеров плохого строительства политик привел "стаканы" на Владимирской площади и застройку в Петроградском районе города. Милонов предположил, что дома разрешили разместить благодаря "хорошим связям".

Виталий заметил, что не всегда инициативу девелоперов нужно реализовывать.

Ранее Piter.tv писал материал о том на кого похожи петербургские знаменитости в Gradient. Милонов – Шварценеггер, Беглов – Тим Кук.

Фото: Twitter/Виталий Милонов