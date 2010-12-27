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Милонов – Шварценеггер, Беглов – Тим Кук. На кого похожи петербургские знаменитости в Gradient
Сегодня, 16:39
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IRINA_CHALKINA

Милонов – Шварценеггер, Беглов – Тим Кук. На кого похожи петербургские знаменитости в Gradient

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Piter.TV узнал через популярную в Instagram программу звездных двойников экс-кандидатов в губернаторы Петербурга.

Пользователи соцсетей третий день активно выставляют фотографии, которые получены с помощью приложения Gradient. Piter.TV узнал через популярную программу звездных двойников: экс-кандидатов в губернаторы Петербурга, чиновников и футболистов. 

Напомним, что приложение анализирует фотографию с помощью нейросети. Разработчики уверяют, что это самая точная в мире технология поиска похожих личностей. 

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов превратился в генерального директора Apple Тима Кука. 

А вот бывший глава Петербурга Георгий Полтавченко перевоплотился в американского политика. Из-под усов экс-губернатора появился Дональд Трамп. 

Депутат Государственной думы Федерального собрания Виталий Милонов "нашел своего брата" в лице американского актера и политика Арнольда Шварценеггера. 

Экс-кандидаты в губернаторы Петербурга Михаил Амосов, Максим Резник и Надежда Тихонова, с помощью нейросети, превратились в голливудских актеров. 

А вот генетический код председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова выдал в нем президента Украины Владимира Зеленского.

Одна из самых значимых фигур города на Неве - Михаил Боярский,  похож на нападающего клуба "Барселона" и сборной Франции Антуана Гризмана. При этом российский футболист Андрей Аршавин - женщина. По мнению программы, он является "копией" актрисы Мишель Уильямс.

Изображения от приложения Gradient опубликовали в Instagram более 1 млн пользователей. Эксперты прогнозируют увеличение этой цифры. 

Ранее Piter.TV собрал всю самую информацию об этой новинке.

Фото:открытый источник

 

Теги: аршавин, беглов, милонов, новое приложение инстаграм, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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