Фондохранилище Кунсткамеры в Петербурге готовят к открытию в декабре 2026 года

Новый центр Кунсткамеры с климатическим контролем завершат и представят в 2026 году.

В Санкт-Петербурге планируют открыть новый многофункциональный центр Кунсткамеры в декабре 2026 года. Об этом сообщил директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН Андрей Головнев во время пресс-конференции.

По словам директора, здание готово к эксплуатации, однако представление нового комплекса музей надеется провести только в следующем году. Общая площадь объекта составляет 25 тыс. кв. м. Центр включает два корпуса: административный и хранительский.

В административном корпусе оборудованы выставочные помещения, библиотеки, архивы, читальные залы и музейный магазин. В семиэтажном хранительском корпусе созданы реставрационные лаборатории, подсобные помещения и пространства для работы с экспонатами и документами. В фондохранилище установили современную систему климат-контроля, которая в круглосуточном режиме поддерживает параметры, необходимые для сохранности музейных коллекций.

Строительство объекта велось на основе недостроенного здания Института прикладной астрономии Российской академии наук, расположенного на Заповедной улице.

Фото: пресс-служба Геологоразведочного музея имени академика Ф.Н. Чернышева