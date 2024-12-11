Многофункциональный центр Кунсткамеры достроен в Петербурге

Здание возвели на базе недостроенного Института прикладной астрономии.

В Петербурге завершили строительство нового многофункционального центра Кунсткамеры, площадь которого составляет 25 тыс. "квадратов". Об этом рассказали в Минстрое РФ.

Отмечается, что комплекс включает административный корпус с выставочными залами, читальными комнатами и архивами, а также хранительский корпус с реставрационными лабораториями и помещениями для работы с экспонатами.

Здание возвели на базе недостроенного Института прикладной астрономии. Он был заброшен с конца 1980-х годов.

Новый центр расширит научную и реставрационную деятельность музея, предоставив возможность показать уникальные экспонаты, для которых раньше не хватало места. Пресс-служба Минстроя РФ

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Фото: пресс-служба Минстроя РФ