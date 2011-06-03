Библиотека имени Льва Толстого открылась после реновации

Здание библиотеки, расположенное по адресу дом №17, представляет собой полноценную мультимедийную среду с высокотехнологичным оборудованием.

Обновленная библиотека №2 имени Льва Толстого вновь распахнула двери на 6-й линии Васильевского острова 5 сентября, став современным очагом культурной жизни и местом притяжения для интеллектуальной молодежи города. Репортаж о торжественном открытии подготовило издание "Петербургский дневник".

Первое впечатление гостей создает инновационная голографическая инсталляция, изображающая великого русского классика Льва Николаевича Толстого. Голограмма интерактивна и позволяет каждому посетителю пообщаться с виртуальным образом писателя. Голос знаменитости воссоздан благодаря технологиям синтеза речи на основе реальных аудиозаписей, хранящихся в архивах. Интерфейсом голограммы удобно пользоваться, она запрашивает наличие читательского билета, рекомендует литературу в зависимости от предпочтений и знакомит пользователей с предстоящими мероприятиями.

Здание библиотеки, расположенное по адресу дом №17, представляет собой полноценную мультимедийную среду с высокотехнологичным оборудованием. Здесь планируется проведение лекций, показ фильмов, дискуссий, творческих занятий и иных культурных мероприятий. Руководитель Василеостровского района Михаил Соболев выразил надежду, что библиотечный комплекс превратится в популярную точку притяжения туристов и краеведов, используя передовые технологии и достижения науки. Реализация проекта заняла примерно пять лет и потребовала инвестиций в размере порядка 150 млн рублей.

Среди технических особенностей выделяется интерактивная стена, посвященная историческим событиям развития Васильевского острова. Она позволит ознакомить читателей с уникальным архивом исследований известного специалиста Арнольда Рейнфельда, содержащего ценные сведения о развитии территории и жизни островитян. Библиотеку дополняет информационно-краеведческий центр, содержащий архивные материалы, фотографии и документы, относящиеся к истории района.

Внешняя архитектура здания дополнена необычным сенсорным дисплеем, интегрированным прямо в фасад здания. Этот уличный экран демонстрирует интерактивные карты Петербурга и тематические маршруты, связанные с биографиями известных деятелей, включая Толстого и других выдающихся личностей.

Пространство внутри оборудовано автоматизированными системами обслуживания, позволяющими самостоятельно брать и возвращать книги. Выставочный зал "Музей Васильевского острова" разместился на одном из этажей библиотеки и посвящен наиболее важным страницам местной истории и персоналиям, проживавшим поблизости.

Фото: Иван Свириденко