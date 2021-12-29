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Неизвестные с битами набросились на водителя автобуса в Петербурге
Сегодня, 12:38
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Неизвестные с битами набросились на водителя автобуса в Петербурге

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Злоумышленники разбили боковое окно автобуса, а затем попытались вытащить водителя из кабины.

В Петербурге правоохранители разыскивают компанию неизвестных, которые битами разбили окна автобуса №191 в Петроградском районе города. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел вечером 3 января у дома №1 по Малому проспекту П.С. Белый "Мерседес" перегородил дорогу общественному транспорту. Об этом рассказала женщина в полиции.

Из автомобиля выбежали двое молодых мужчин и начали колотить автобус битами. Злоумышленники разбили боковое окно автобуса, а затем попытались вытащить водителя из кабины. Однако это сделать не удалось, после они скрылись. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции отмечают, что личность владельца автомобиля уже удалось установить. 

Ранее на Московском проспекте мужчину пырнули ножом и оставили на остановке. В личных вещах был найден паспорт на 31-летнего Николая.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, биты, мерседес
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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