Неизвестные с битами набросились на водителя автобуса в Петербурге

Злоумышленники разбили боковое окно автобуса, а затем попытались вытащить водителя из кабины.

В Петербурге правоохранители разыскивают компанию неизвестных, которые битами разбили окна автобуса №191 в Петроградском районе города. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел вечером 3 января у дома №1 по Малому проспекту П.С. Белый "Мерседес" перегородил дорогу общественному транспорту. Об этом рассказала женщина в полиции.

Из автомобиля выбежали двое молодых мужчин и начали колотить автобус битами. Злоумышленники разбили боковое окно автобуса, а затем попытались вытащить водителя из кабины. Однако это сделать не удалось, после они скрылись.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции отмечают, что личность владельца автомобиля уже удалось установить.

Ранее на Московском проспекте мужчину пырнули ножом и оставили на остановке. В личных вещах был найден паспорт на 31-летнего Николая.

Фото: Piter.tv