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На Московском проспекте мужчину пырнули ножом и оставили на остановке
Сегодня, 12:26
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На Московском проспекте мужчину пырнули ножом и оставили на остановке

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В личных вещах был найден паспорт на 31-летнего Николая.

В Московском районе Петербурга молодого человека пырнули ножом и оставили на остановке общественного транспорта на Московском проспекте. Об этом во вторник, 4 января, стало известно Piter.tv.

В воскресенье в полицию позвонил прохожий и рассказал, что обнаружил на автобусной остановке мужчину, который истекает кровью. На вид ему было 23 года. После прибытия на место происшествия кареты скорой помощи, мужчину госпитализировали в больницу. 

Молодой человек оказался выходцем из Узбекистана, врачи диагностировали у него многочисленные ножевые раны. Оnмечается, что в личных вещах был найден паспорт на 31-летнего Николая. Он был задержан по подозрению в нападении на молодого человека. 

Ранее в Ленобласти рецидивист сжег коттедж после многочисленных угроз.

Фото: Piter.tv

Теги: московский проспект, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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