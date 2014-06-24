Полиция задержала обокравших ПВЗ на 817 тыс. рублей в Петербурге

Их оперативно поймали на Светлановском проспекте, 43.

Правоохранители задержали троих дагестанцев, обокравших пункт выдачи заказов почти на 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно, 22-летние злоумышленники похитили товары в ПВЗ одного из маркетплейсов на общую сумму 816,6 тыс. рублей. Их оперативно поймали на Светлановском проспекте, 43.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Фото: Piter.TV