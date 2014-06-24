  1. Главная
Полиция задержала обокравших ПВЗ на 817 тыс. рублей в Петербурге
Сегодня, 12:28
Их оперативно поймали на Светлановском проспекте, 43.

Правоохранители задержали троих дагестанцев, обокравших пункт выдачи заказов почти на 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Предварительно, 22-летние злоумышленники похитили товары в ПВЗ одного из маркетплейсов на общую сумму 816,6 тыс. рублей. Их оперативно поймали на Светлановском проспекте, 43. 

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности задержанных. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Светлановском проспекте рецидивист ударил и ограбил мужчину с инвалидностью. 

Фото: Piter.TV 

