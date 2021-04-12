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На улице Блохина из горящего дома эвакуировали жильцов
Сегодня, 17:34
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На улице Блохина из горящего дома эвакуировали жильцов

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Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В Петроградском районе 14 июня произошел пожар. На улице Блохина в доме 22 загорелась квартира. В комнате площадью 10 "квадратов" происходило горение обстановки по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:30. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Из горящего дома эвакуировали 15 спасателей и три спецмашины. 

В 16:56 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка, подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Колпино на восьмом этаже жилого дома горел балкон.

Фото: Piter.tv

Теги: горела комната, мчс, пожар в квартире, улица блохина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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