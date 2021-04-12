В Колпино на восьмом этаже жилого дома горел балкон

Пожар удалось потушить к 16:25. Сведения о пострадавших не поступали.

В Колпино на бульваре Трудящихся, 33, корпус 3, произошел пожар. В многоэтажном доме происходило горение. На балконе пламя охватило два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:55. Пламя вспыхнуло на восьмом этаже. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Пожар удалось потушить к 16:25. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на Народной улице в квартире горела кухня.

Фото: Piter.tv

