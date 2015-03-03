На Народной улице в квартире горела кухня

Пожар удалось потушить к 10:45. Во время пожара никто не пострадал.

В Невском районе сегодня, 14 июня, произошел пожар. На Народной улице в доме № 2 загорелась обстановка на кухне в двухкомнатной квартире. Пламя охватило 0,5 "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:29. На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

Пожар удалось потушить к 10:45. Во время пожара никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в доходном доме на Кирочной загорелась крыша. Пожар тушили по номеру 1-БИС.

Фото: Piter.tv