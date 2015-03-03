На Народной улице в квартире горела кухня

В Невском районе сегодня, 14 июня, произошел пожар. На Народной улице в доме № 2 загорелась обстановка на кухне в двухкомнатной квартире. Пламя охватило 0,5 "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:29. На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей.
Пожар удалось потушить к 10:45. Во время пожара никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в доходном доме на Кирочной загорелась крыша. Пожар тушили по номеру 1-БИС.
Фото: Piter.tv
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