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На Народной улице в квартире горела кухня
Сегодня, 11:42
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На Народной улице в квартире горела кухня

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Пожар удалось потушить к 10:45. Во время пожара никто не пострадал. 

В Невском районе сегодня, 14 июня, произошел пожар. На Народной улице в доме № 2 загорелась обстановка на кухне в двухкомнатной квартире. Пламя охватило 0,5 "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:29. На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей. 

Пожар удалось потушить к 10:45. Во время пожара никто не пострадал. 

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в доходном доме на Кирочной загорелась крыша. Пожар тушили по номеру 1-БИС.

Фото: Piter.tv

Теги: горела кухня, мчс, народная кухня, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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