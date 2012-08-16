В доходном доме на Кирочной загорелась крыша. Пожар тушили по номеру 1-БИС

Для ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

В ночь на пятницу, 14 июня, пожарные службы Петербурга работали над тушением пожара на крыше жилого дома, расположенного в Центральном районе города, на Кирочной улице, 26. Возгоранию был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС. Огонь распространился на площади 100 кв.м.

В 01:02 пожар был локализован, и дополнительный номер 1-БИС был отменен. На данный момент нет информации о пострадавших. Для ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Детали происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Кушелевской дороге горел трактор.

Фото: Piter.TV