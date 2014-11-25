На Кушелевской дороге горел трактор

Пожар удалось потушить к 13:03. Во время пожара никто не пострадал.

В Калининском районе сегодня, 13 июня, произошел пожар. На Кушелевской дороге у дома № 9 загорелся трактор. В нем вспыхнули все сгораемые части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:45. К ликвидации пожара привлекалось две спецмашины и 10 спасателей.

Пожар удалось потушить к 13:03. Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv