  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кушелевской дороге горел трактор
Сегодня, 16:06
151
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Кушелевской дороге горел трактор

0 0

Пожар удалось потушить к 13:03. Во время пожара никто не пострадал.

В Калининском районе сегодня, 13 июня, произошел пожар. На Кушелевской дороге у дома № 9 загорелся трактор. В нем вспыхнули все сгораемые части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:45. К ликвидации пожара привлекалось две спецмашины и 10 спасателей. 

Пожар удалось потушить к 13:03. Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. Устанавливается причина возгорания. 

Ранее мы писали, что на Светлановском проспекте потушили пожар в детском саду.

Фото: Piter.tv 

Теги: горел трактор, кушелевская дорога, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии