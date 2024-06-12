На Светлановском проспекте потушили пожар в детском саду

Информация о пострадавших не поступала.

В среду, 12 июня, на севере Петербурга произошел пожар в детском саду, как сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по городу. Возгорание произошло в подсобном помещении.

Сообщение о пожаре по адресу: Светлановский проспект, дом 62, корпус 2, поступило в 16:14. В двухэтажном здании детского сада, в подсобном помещении площадью 12 кв.м, происходило горение обстановки на площади 2 кв.м. В 16:36 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. На место происшествия выехали четыре пожарные машины, в тушении пожара принимали участие 17 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что на Гражданском проспекте загорелся автомобиль "ВАЗ".

Фото: Piter.TV