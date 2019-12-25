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На Гражданском проспекте загорелся автомобиль "ВАЗ"
Сегодня, 9:12
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На Гражданском проспекте загорелся автомобиль "ВАЗ"

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Пожарные боролись с огнем в течение 16 минут. Во время возгорания никто не пострадал.

Сегодня ночью, 13 июня, в Калининском районе произошел пожар. На Гражданском проспекте у дома № 130 загорелся автомобиль "ВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:26. Пламя охватило салон по всей площади. На место случившегося прибыли пять спасателей и одна спецмашина. 

Пожарные боролись с огнем в течение 16 минут. Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в детском саду на Светлановском проспекте горело подсобное помещение.

Фото: Piter.tv

Теги: ваз, горит автомобиль, гражданский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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