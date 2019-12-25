На Гражданском проспекте загорелся автомобиль "ВАЗ"

Сегодня ночью, 13 июня, в Калининском районе произошел пожар. На Гражданском проспекте у дома № 130 загорелся автомобиль "ВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:26. Пламя охватило салон по всей площади. На место случившегося прибыли пять спасателей и одна спецмашина.
Пожарные боролись с огнем в течение 16 минут. Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в детском саду на Светлановском проспекте горело подсобное помещение.
Фото: Piter.tv
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