На Гражданском проспекте загорелся автомобиль "ВАЗ"

Пожарные боролись с огнем в течение 16 минут. Во время возгорания никто не пострадал.

Сегодня ночью, 13 июня, в Калининском районе произошел пожар. На Гражданском проспекте у дома № 130 загорелся автомобиль "ВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:26. Пламя охватило салон по всей площади. На место случившегося прибыли пять спасателей и одна спецмашина.

Пожарные боролись с огнем в течение 16 минут. Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в детском саду на Светлановском проспекте горело подсобное помещение.

Фото: Piter.tv