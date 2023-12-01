В детском саду на Светлановском проспекте горело подсобное помещение

Сведений о пострадавших нет.

В детском саду Калининского района днем 12 июня произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 62к2 по Светлановскому проспекту поступила на пульт спасателей в 16:14. Отмечается, что в подсобном помещении площадью 12 "квадратов" полыхала обстановка на 2 "квадратах". Огонь ликвидировали к 16:36.

Сведений о пострадавших нет, поскольку детей в учреждении не было в связи с выходным в честь Дня России. Тушили пожар 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург