Последствия пожара на "СКА Арене" намерены устранить до старта сезона КХЛ

Отмечается, что в результате произошедшего пострадавших нет.

Последствия пожара в спортивно-концертном комплексе "СКА Арена" планируют устранить до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 12 июня пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу дворца.

Работы по устранению последствий пожара, замене и настройке пострадавшего оборудования идут в плановом режиме для того, чтобы обеспечить готовность объекта к новому хоккейному сезону. Мы приложим для этого все усилия, чтобы все последствия, которые привели к пожару, были устранены в кратчайшие сроки. Естественно, мы заинтересованы сами в этом, сомнений в том, что мы успеем это устранить, у нас нет. Пресс-служба спортивно-концертного комплекса "СКА Арена"

Напомним, пожар в "СКА Арене" произошел в ночь на 9 июня. Выгорел электронный информационный видеобортик чаши на площади 15 погонных метров и высотой 1 метр. Также оплавились и сгорели трибуны на площади 200 "квадратов", сгорело 100 "квадратов" и оплавилось 300 "квадратов" пластикового покрытия чаши главной арены.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стала неисправность проводки.

Фото: пресс-служба Смольного