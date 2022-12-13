Пожарные тушили "однушку" на Светлановском проспекте

Квартиру тушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 26 марта, в Калининском районе произошел пожар. На Светлановском проспекте в доме № 56 горела однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:24. Пламя охватило три "квадрата" в коридоре.

Квартиру тушили 10 спасателей и две спецмашины. Они локализовали горение спустя 20 минут. В 14:44 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv