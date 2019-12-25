На Светлановском проспекте ночью горела комната

С огнем боролись 15 человек личного состава и три единицы техники.

Сегодня, 1 декабря, в Калининском районе произошел пожар. На Светлановском проспекте в доме № 109, корпус 3, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В комнате вспыхнула обстановка на площади пять "квадратов". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:46.

На место случившегося прибыли 15 человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели справились за 24 минуты. В 02:09 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv

