На Светлановском проспекте ночью горела комната

Сегодня, 1 декабря, в Калининском районе произошел пожар. На Светлановском проспекте в доме № 109, корпус 3, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
В комнате вспыхнула обстановка на площади пять "квадратов". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:46.
На место случившегося прибыли 15 человек личного состава и три единицы техники.
Спасатели справились за 24 минуты. В 02:09 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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