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На Светлановском проспекте ночью горела комната
Сегодня, 8:24
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На Светлановском проспекте ночью горела комната

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С огнем боролись 15 человек личного состава и три единицы техники.

Сегодня, 1 декабря, в Калининском районе произошел пожар. На Светлановском проспекте в доме № 109, корпус 3, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В комнате вспыхнула обстановка на площади пять "квадратов". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:46.

На место случившегося прибыли 15 человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели справились за 24 минуты. В 02:09 пожар был ликвидирован.                               

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Александровской фермы уже несколько часов тушат производственно-складское здание.

Фото: Piter.tv                           
 

Теги: горела квартира, мчс, пожар на светлановском проспекте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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