На проспекте Александровской фермы уже несколько часов тушат производственно-складское здание

На месте ЧП работают 29 человек личного состава и шесть единиц техники.

Сегодня утром, 1 декабря, в Невском районе произошел серьезный пожар. На проспекте Александровской фермы, 23, горело производственно-складское здание. Пламя охватило 300 "квадратов".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:25. Спустя 10 минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

На месте случившегося работают 29 человек личного состава и шесть единиц техники. В 03:55 пожар был локализован.

В 04:39 отказ дополнительному номеру 1-БИС, работают по № 1. Информация о ликвидации пожара пока не поступала. По предварительным данным, никто не пострадал.

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