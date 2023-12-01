  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:08
178
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Александровской фермы уже несколько часов тушат производственно-складское здание

0 0

На месте ЧП работают 29 человек личного состава и шесть единиц техники.

Сегодня утром, 1 декабря, в Невском районе произошел серьезный пожар. На проспекте Александровской фермы, 23, горело производственно-складское здание. Пламя охватило 300 "квадратов".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:25. Спустя 10 минут  пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. 

На месте случившегося работают 29 человек личного состава и шесть единиц техники. В 03:55 пожар был локализован.

В 04:39 отказ дополнительному номеру 1-БИС, работают по № 1. Информация о ликвидации пожара пока не поступала. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Ольгино утром сгорели три сарая.

Фото, видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: александровская ферма, большой пожар, горит склад, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии