На улице Комиссара Смирнова из-за пожара эвакуировали 38 человек

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 24 мая, в Калининском районе произошел пожар. На улице Комиссара Смирнова в доме 4, корпус 3, горел подвал. Пожарные эвакуировали 38 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:43. Пламя охватило пять квадратных метра. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В 17:10 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv