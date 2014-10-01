Во дворе на улице Рылеева открыли обновлённую детскую площадку

Обновлённая площадка уже пользуется популярностью среди местных жителей.

Во дворе домов 17-19 по улице Рылеева после реконструкции открылась обновлённая детская площадка. Работы были проведены по поручению губернатора Петербурга, который отреагировал на обращения местных жителей и сотрудников образовательных учреждений.

Обновлённая площадка уже пользуется популярностью среди местных жителей. В этом квартале также расположены детский сад №81, школа "Балтика-колледж", которая носит имя Маршала Говорова, и детский сад "Лукоморье".

На площадке установили новое игровое оборудование, а также заменили покрытие на безопасное, антитравматическое. Двор вокруг благоустроен: высажены цветы, сирень, обустроены клумбы и газоны.

Это не единственная обновлённая площадка в Центральном районе. В августе были открыты три площадки в Таврическом саду, а ещё одна — на Синопской набережной рядом с детским садом №144.

Фото: Смольный