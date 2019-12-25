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Неизвестные подожгли частный медцентр на улице Стасовой
Сегодня, 9:22
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Неизвестные подожгли частный медцентр на улице Стасовой

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В результате повредилась облицовка площадью 6 "квадратов", ущерб оценен в 1 млн рублей.

В Красногвардейском районе Петербурга подожгли частный медицинский центр. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Пристройка к жилому дому по улице Стасовой загорелась утром 21 июня. Огонь локализовали сотрудники пожарной охраны. В результате повредилась облицовка площадью 6 "квадратов", ущерб оценен в 1 млн рублей. 

Специалисты назначили пожарно-техническую экспертизу. Злоумышленников разыскивают. 

Ранее мы сообщили о том, что житель Приозерска совершил умышленный поджог летнего дома, материальный ущерб – 700 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, улица стасовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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