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Житель Приозерска совершил умышленный поджог летнего дома
Сегодня, 10:16
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Житель Приозерска совершил умышленный поджог летнего дома

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Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

В полицию Приозерского района Ленинградской области с сообщением о преступлении обратился 46-летний петербуржец. Согласно заявлению мужчины, в июле 2025 года на его участке возле поселка Бурнево неизвестный злоумышленник устроил поджог дачи, что привело к материальному ущербу на сумму около 700 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Расследованием занимались сотрудники местного отдела полиции. 16 июля примерно в 20:30, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, был установлен и задержан подозреваемый — безработный гражданин 56 лет, проживающий в Приозерске.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Задержанный проходит по делу в качестве подозреваемого.

Ранее мы сообщили о том, что группа подростков совершила два нападения на семиклассника в Петербурге и Мурино.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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