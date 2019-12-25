Группа подростков совершила два нападения на семиклассника в Петербурге и Мурино

В настоящее время проводится проверка по данному инциденту, выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливаются личности, причастные к этим незаконным действиям.

В четверг, 17 июля, в полицию обратился 55-летний петербуржец с заявлением о противоправных действиях, направленных против его 14-летнего сына, ученика седьмого класса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как утверждает заявитель, 15 июля, в промежутке между 17:00 и 20:00, возле дома 2, корпус 1 на бульваре Менделеева в Мурино группа несовершеннолетних, применяя угрозы физической силы, нанесла побои его сыну и украла принадлежащие ему вещи на сумму 13 500 рублей.

Помимо этого, 17 июля, приблизительно в 15:00, в кафе на улице Руставели в Петербурге, те же самые лица, используя угрозы в адрес подростка, отобрали его сумку и вынудили перевести 6 500 рублей с банковского счета матери на неизвестный аккаунт. Суммарный материальный ущерб оценен в 23 600 рублей.

В настоящее время проводится проверка по данному инциденту, выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливаются личности, причастные к этим незаконным действиям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Петербурга экс-повар пришел в свой бар с винтовкой.

Фото: Piter.TV