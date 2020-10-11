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Погибший при падении с моста в мотоциклист был сотрудником МЧС

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Мужчина пытался на мотоцикле перепрыгнуть разведенный мост.

В ночь на воскресенье, 11 октября, в Петербурге мотоциклист пытался перепрыгнуть разведенный мост и погиб. Редакции Piter.tv стало известно о том, что погибший являлся сотрудником МЧС Северной столицы. 

Напоним, что мужчина пытался на мотоцикле перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост мост. В итоге 29-летний водитель упал в воду перед разводной частью моста.

Петербуржец скончался на месте  происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП с такси на Невском проспекте пострадала пассажирка.

Видео:Piter.TV

Теги: мотоциклист, мчс, погиб мотоциклист, разводные мосты спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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