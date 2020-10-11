В аварии в Невском районе пострадал пассажир такси 

Женщину госпитализировали в Мариинскую больницу.

В воскресенье, 11 октября, в центре города столкнулись белый "Поло" и такси. Источник в правоохранительных органах сообщил Piter.TV, что в аварии пострадал пассажир такси.

Женщину госпитализировали в Мариинскую больницу. У 20-летней петербурженки подозревают ушиб носа, лба, колена и сотрясение мозга.

Напомним, что инцидент произошел на Невском проспекте. Также в распоряжении редакции оказалась видеозапись с места событий. На кадрах видно, что белый "Поло" проехал на красный свет и врезался на полной скорости в такси.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге погиб мотоциклист, пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост.

Видео:Piter.TV