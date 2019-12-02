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В Петербурге погиб мотоциклист, пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост

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Мужчина скончался на месте происшествия.

В ночь на воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Петербурге мотоциклист пытался перепрыгнуть разведенный мост. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Молодой человек на мотоцикле на полной скорости пытался перепрыгнуть резведенный Сампсониевский мост. Мужчина миновал ограждения и запрещающий сигнал светофора.

В итоге 29-летний водитель упал в воду перед разводной частью моста. По данным источника, мужчина скончался на месте  происшествия.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе дворы затопило кипятком из-за прорыва трубы.

Видео:Piter.TV

Теги: мотоциклист погиб, развод мостов, сампсониевский мост
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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