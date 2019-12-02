В Петербурге погиб мотоциклист, пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост

Мужчина скончался на месте происшествия.

В ночь на воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Петербурге мотоциклист пытался перепрыгнуть разведенный мост. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Молодой человек на мотоцикле на полной скорости пытался перепрыгнуть резведенный Сампсониевский мост. Мужчина миновал ограждения и запрещающий сигнал светофора.

В итоге 29-летний водитель упал в воду перед разводной частью моста. По данным источника, мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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Видео:Piter.TV