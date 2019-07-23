В центре Петербурга иномарка "пролетела" на красный свет и врезалась в такси 

О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в центре города иномарка столкнулась с такси. Видеозапись с места происшествия появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам очевидцев, аварию устроил водитель белого "Поло".

Поло седан проехал на красный очевидцы

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге погиб мотоциклист, пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост.

Видео:Piter.TV, Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк