В центре Петербурга иномарка "пролетела" на красный свет и врезалась в такси 

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в центре города иномарка столкнулась с такси. Видеозапись с места происшествия появилась в распоряжении редакции Piter.TV.
Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам очевидцев, аварию устроил водитель белого "Поло".
Поло седан проехал на красный
очевидцы
О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге погиб мотоциклист, пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост.
Видео:Piter.TV, Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
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