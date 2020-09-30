Видео: В центре Волгограда легковушка насмерть сбила мотоциклиста

Молодой водитель на ВАЗ нарушил ПДД при развороте и сбил попутный мотоцикл.

В Центральном районе Волгограда в ДТП погиб мотоциклист.

МВД по Волгоградской области сообщает подробности ночной смертельной аварии в Центральном районе Волгограда. Как удалось установить, в 21.35 по местному времени 22-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-21124" при выполнении маневра разворота не занял соответствующее крайне положение и совершил столкновение с попутным мотоциклом "Хонда CBR 600F" под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

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Видео: МВД по Волгоградской области