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Видео: В центре Волгограда легковушка насмерть сбила мотоциклиста

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Молодой водитель на ВАЗ нарушил ПДД при развороте и сбил попутный мотоцикл.

В Центральном районе Волгограда в ДТП погиб мотоциклист.

МВД по Волгоградской области сообщает подробности ночной смертельной аварии в Центральном районе Волгограда. Как удалось установить, в 21.35 по местному времени  22-летний  водитель на автомобиле "ВАЗ-21124" при выполнении маневра разворота не занял соответствующее крайне положение и совершил столкновение с попутным мотоциклом "Хонда CBR 600F" под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. 

Ранее:Под Волгоградом в лобовом ДТП погибла молодая семья из Алтайского края

Видео: МВД по Волгоградской области 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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