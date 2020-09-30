Под Волгоградом в лобовом ДТП погибла молодая семья из Алтайского края

Накануне вечером в лобовом ДТП с грузовиком погибла целая семья.
Авария произошла накануне, 29 сентября, в Дубовском районе Волгоградской области на 585 км автодороги "Саратов-Сызрань-Волгоград". 24-летний водитель на автомобиле "Форд Фокус" (с Алтайскими номерами) выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречным грузовиком "Мерседес", за рулем которого был 57-летний мужчина.
Удар был такой силы, что обе машины вынесло далеко за пределы дороги. Легковушка превратилась в груду железа. На месте ДТП погиб водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 26-летняя женщина и 4-летний мальчик.
На месте работали спецслужбы. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших из искореженного автомобиля.
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Видео: МВД по Волгоградской области
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