На трассе "Урал" водителя КАМАЗа убило рухнувшим надземным мостом

По предварительным данным, КАМАЗ задел поднятым кузовом мост и уронил его на кабину.

В Екатеринбурге на "Челябинском тракте" упавший надземный пешеходный мост убил водителя грузовика.

ГИБДД по Свердловской области сообщает, что на выезде из Екатеринбурга водителя КАМАЗа убило упавшим на грузовик пешеходным надземным мостом. Предварительно установлено, что КАМАЗ задел мост открытым кузовом и уронил его на кабину. Упавшее сооружение буквально раздавило кабину. Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Движение на данном участке было затруднено из-за аварии, но сейчас трасса расчищена и движение по ней возобновлено.

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