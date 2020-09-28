Число пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступине выросло до 54

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии увеличилось до 54.

Ранее Piter.TV сообщал первые подробности о ЧП на одном из предприятий в Подмосковье. В промзоне в деревне Сидорово на территории компании FM Logistic обрушился надземный пешеходный переход. На место прибыли спасатели и правоохранительные органы. Сначала говорилось о 13 пострадавших во время обрушения.

Сегодня, 28 сентября, появились уточненные данные. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пострадавших во время ЧП 54 человека, из них 32 находятся в больнице.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за перегрузки во время эксплуатации. Следственные органы занимаются установлением всех обстоятельств ЧП на предприятии.

Ранее:В Буйнакском районе Дагестана обрушился автомобильный мост

Видео: Mash