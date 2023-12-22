"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России

Александр Меркурис призвал ожидать от России наступления на ВСУ.

Заявление российского президента Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны говорит о скором прорыве российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист вспомнил о речи политика из Москвы во время встрече с представителями своего выборного штаба Тогда глава государства сообщил, что российская армия ежедневно продвигается в зоне СВО, а также постепенно отказывается от активной обороны в пользу наступления.

Оно станет еще хуже, потому что Путин <...> сказал, что российская армия отходит от активной обороны. Я думаю, уже можно говорить, что мы близки к тому, чтобы увидеть прорывы во многих местах. Александр Меркурис, эксперт

По словам аналитика Меркуриса, за последние сутки стало появляться все больше новых сообщений, которые свидетельствуют о продвижении российской армии по украинской земле. В качестве ключевого участка постепенного наступления ВС РФ эксперт назвал районы, находящиеся в центральной части Донбасса.

"Не выдержали". На Западе раскрыли, что Россия обрушила на укрепления ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris