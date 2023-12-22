Александр Меркурис оценил роль авиабомб России на поле боя.

Российские планирующие авиационные бомбы эффективно разрушают украинские укрепленные районы, а также наносят большой урон войскам противника в зоне проведения специальной военной операции. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что новые фортификации киевского режима на Донбассе и территории Харьковской области не выдерживают ударов полуторатонных боевых снарядов России. Ведущий шоу подчеркнул, что корректируемые боеприпасы сыграли важную роль в освобождении города Авдеевки из-под контроля ВСУ.

Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют смертельную угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные. Александр Меркурис, эксперт

"Началась охота". На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris