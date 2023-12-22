Александр Меркурис оценил успехи ВС РФ в зоне СВО.

Российская армия ликвидировала зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства в тот момент, когда Вооруженные силы Украины стянули натовскую технику к фронту. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик заметил, что украинские власти унаследовали от Советского Союза полное истощение собственной противовоздушной системы. Затем ВСУ получили от международных союзников на Западе новые ПВО, в числе которых значились системы ЗРК Patriot, и Iris-T. Однако эта техника не смогла надолго заменить те вооружения, которые производились в СССР.

Из-за того, что украинцы пытались противодействовать превосходящим силам ВКС России, они стянули ближе к фронту свои лучшие установки. Это позволило России их быстрее обнаружить и ликвидировать. Это стало настоящей катастрофой, <...> они начали охоту. Александр Меркурис, эксперт

"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris