Александр Меркурис оценил работу ВС РФ в Одессе.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский своим присутствием на военной базе в городе Одесса помог российским военнослужащим нанести по ней авиационный удар. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист пояснил, что президент Украины отправился на объект ради того, чтобы вручить государственные награды бойцам местного спецназа, которые занимаются управлением водными беспилотниками.

И, конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди, и откуда они действуют. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе. Александр Меркурис, эксперт

Меркурис также предположил, что на объекте могли находится иностранные инструкторы, обучающие украинцев использованию морских беспилотников.

"Это самое важное". Британский эксперт о реакции Сырского на успехи ВС РФ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris