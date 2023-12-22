Александр Меркурис оценил заявление Генштаба ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных военнослужащих армии киевского режима за ухудшающуюся для страны ситуацию, происходящую на территории Донбасса и Запорожской области. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранец полагает, что сейчас командование предпринимает попытку стабилизировать фронт, для чего бросает в сражения все больше человеческого ресурса. Однако, по словам аналитика, ему не удастся удержать российских представителей от продвижения на поле боя вперед.

Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается. Александр Меркурис, политолог

В Британии назвали причину "паники" Макрона.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris