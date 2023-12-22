Александр Меркурис оценил выступление президента Франции об отправке войск на Украину.

Французский президент Эммануэль Макрон спешно созвал западную конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о тяжелом положении на фронте для Вооруженных сил Украины. С подобным утверждением выступил в эфире YouTube-канала The Duran британский эксперт Александр Меркурис. Иностранный специалист уточнил, что политик из европейского региона, говоря о возможной отправке войск для участия в региональном конфликте на стороне киевского режима, имел в виду, что оперативная ситуация быстро выходит из-под контроля стран коллективного Запада.

Паника Макрона <...> наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем. Александр Меркурис, аналитик

Александр Меркурис подчеркнул, что те лица, которые впадают в панику, из-за этого совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Эксперт не удивлен тем, что именно Эмманюэль Макрон и Париж выступил с данным предложением по Украине.

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Фото и видео: YouTube / The Duran