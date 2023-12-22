Александр Меркурис прокомментировал обстановку в Крынках.

Украинские боевые подразделения в Крынках были полностью разгромлены. С подобным утверждением выступил в эфире YoTube-каналу The Duran британский эксперт Александр Меркурис. Иностранный специалист заметил, что по другим оперативным направлениям в зоне проведения российской специальной военной операции, включая и Донбасс, дела у армии киевского режима обстоят плохо. При этом, на отдельных участках фронта, крупные вооруженные формирования ВСУ оказались в окружении или попали в котлы.

Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс. Россияне взяли эту территорию под полный контроль. Александр Меркурис, аналитик

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Фото и видео: YouTube / The Duran