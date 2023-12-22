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"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном

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Александр Меркурис прокомментировал обстановку в Крынках.

Украинские боевые подразделения в Крынках были полностью разгромлены. С подобным утверждением выступил в эфире YoTube-каналу The Duran британский эксперт Александр Меркурис. Иностранный специалист заметил, что по другим оперативным направлениям в зоне проведения российской специальной военной операции, включая и Донбасс, дела у армии киевского режима обстоят плохо. При этом, на отдельных участках фронта, крупные вооруженные формирования ВСУ оказались в окружении или попали в котлы.

Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс. Россияне взяли эту территорию под полный контроль.

Александр Меркурис, аналитик

"Сбежал". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ.

Фото и видео: YouTube / The Duran

Теги: александр меркурис, великобритания, запад, крынки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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