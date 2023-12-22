Александр Меркурис оценил рабочий визит главы Украины в Мюнхен.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уехал в Германию на фоне окружения и разгрома частей Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. С подобным утверждением выступил в эфире YoTube-каналу The Duran британский эксперт Александр Меркурис. Иностранный специалист прокомментировал решение политика отправиться в немецкий город Мюнхен в целях участия в местной конференции по безопасности. В период проведения данного мероприятия Украина и ФРГ подписали друг с другом соглашение по гарантиям безопасности.

Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. <…> Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает. Александр Меркурис, аналитик

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Фото и видео: YouTube / The Duran