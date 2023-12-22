Александр Меркурис оценил оперативную ситуацию в ДНР.

Российская армия в настоящее время занимается освобождением деревень в районе города Марьинка на территории Донецкой народной республики, что позволит Москве перекрыть снабжение Угледара и разрушить всю оборону Вооруженных сил Украины, размещенную в южной части Донбасса. С подобным утверждением выступил в эфире YoTube-каналу The Duran. британский эксперт Александр Меркурис. Иностранный аналитик заметил, что киевский режим находится в панике из-за военного кризиса, который разразился по всей линии соприкосновения. Гость шоу заметил, что военнослужащие в РФ пытаются зачистить, а затем занять близлежащие населенные пункты на линии соприкосновения.

Русские атакуют по всей линии фронта. Появляются новости об очередных неудачах Украины недалеко от города Марьинка, который русские заняли несколько месяцев назад. Александр Меркурис, эксперт

"Огромная проблема". На Западе сообщили о катастрофе в ВСУ по всему фронту.

Фото и видео: YouTube / The Duran