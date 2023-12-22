Александр Меркурис объяснил, почему армия киевского режима теряет так много людей на поле боя.

Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку личного состава на линии соприкосновения. Такое предположение сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что у новобранцев армии киевского режима наблюдается просто ужасная боевая подготовка. Сейчас в ВСУ пытаются восполнить потери живой силы на передовой, однако, у новых бойцов фиксируется отсутствие даже основных навыков выживания. Это приносит ВСУ еще большие потери на фронте.

Есть огромная проблема, которая распространяется по всему фронту, – это серьезная нехватка солдат. Александр Меркурис, аналитик

Напомним, что на территории Украины с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день лидер страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие документа неоднократно продлевалось, в последний раз это произошло в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение власти соседнего государства продлили до 14 февраля.

"По всей линии фронта". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris