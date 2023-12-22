Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку личного состава на линии соприкосновения. Такое предположение сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что у новобранцев армии киевского режима наблюдается просто ужасная боевая подготовка. Сейчас в ВСУ пытаются восполнить потери живой силы на передовой, однако, у новых бойцов фиксируется отсутствие даже основных навыков выживания. Это приносит ВСУ еще большие потери на фронте.
Есть огромная проблема, которая распространяется по всему фронту, – это серьезная нехватка солдат.
Александр Меркурис, аналитик
Напомним, что на территории Украины с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день лидер страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие документа неоднократно продлевалось, в последний раз это произошло в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение власти соседнего государства продлили до 14 февраля.
"По всей линии фронта". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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