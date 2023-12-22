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"По всей линии фронта". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

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Александр Меркурис указал на тяжелое состояние ВСУ на поле боя.

Российские Вооруженные силы усилили собственные военные операции на всех участках в зоне проведения специальной операции на Украине. Такое предположение сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.  Иностранный аналитик уточнил, что Москва действительно очень активна на линии соприкосновения. В результате такой деятельности позиция украинских войск серьезно просела. Эксперт усомнился в том, что власти Вашингтона смогут достичь одобрения законопроекта о выделении нового пакета помощи армии киевского режима. Без такой поддержки положение ВСУ изменится до катастрофического кровня

ВСУ под огромным давлением по всей линии фронта: их бомбят, обстреливают, атакуют дроны, русские войска могут использовать огромное количество БМП в своих операциях... Положение Украины изменится с нынешнего практически катастрофического до еще более тяжелого.

Александр Меркурис, эксперт 

"Большой удар". На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритания, всу, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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