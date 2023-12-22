"Большой удар". На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине

Александр Меркурис считает, что Patriot останутся без снарядов на Украине.

Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале 2024 года. Такое предположение сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный маналитик рассказал подписчикам о том, что в рамках подобных воздушных операций армии киевского режима приходится расходовать ценные для ВСУ ракетные системы противовоздушной обороны. В частности, речь идет об использовании зенитно-ракетных комплексах Patriot американского производства, которых и так в стране осталось мало. Специалист уточнил, что из-за прекращения военных поставок для Вооруженных сил Украины со стороны Вашингтона системы "Патриот" могут остаться полностью без каких-либо боеприпасов. Это лишь усугубит положение солдат на поле боя.

Мы только увидели первый крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris